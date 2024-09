ASYL: Die SVP hat auch in der Herbstsession eine ausserordentliche Session zum Thema Asyl verlangt. Beiden Räten liegen jeweils mehrere Vorstösse der grössten Fraktion vor. Einer fordert, dass Asylsuchende, die ein sicheres Land durchquert haben, nicht mehr als Flüchtlinge gelten. Ein zweiter will den Familiennachzug für vorläufig Aufgenommene streichen. Mit einer weiteren Motion wird verlangt, Transitzonen in Grenzgebieten festzulegen, in denen alle Asylgesuche gestellt und bearbeitet werden sollen. Einreisen dürften nur Personen mit positivem Asylentscheid. Und noch eine fordert einen systematischen Datenaustausch zu Personen ohne geregelten Aufenthalt in der Schweiz. Der Bundesrat beantragt zu allen Motionen ein Nein. (24.3056, 24.3057, 24.3058 und 24.3059, traktandiert am 24. September im Nationalrat und 24.3515, 24.3511 und 24.3516 am 25. September im Ständerat)