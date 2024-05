HEIRATEN: Der Bundesrat will die Rechte von minderjährig verheirateten Personen stärken. So soll ein Gericht künftig Ehen neu bis zum 25. Lebensjahr eines minderjährig verheirateten Ehepartners für ungültig erklären können. Zudem sollen Minderjährigen-Ehen in der Schweiz in Zukunft generell ungültig sein, wenn einer der Ehegatten zum Zeitpunkt des Eheschlusses den Wohnsitz in der Schweiz hatte. Nach dem Ständerat dürfte auch der Nationalrat die Vorlage im Grundsatz befürworten. Die vorberatende Kommission will aber die heute geltende Regel abschaffen, dass durch eine richterliche Interessenabwägung Minderjährigen-Ehen in Einzelfällen toleriert werden können.