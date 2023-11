Die Analysten rechnen bei Julius Bär mit einem Rückgang der verwalteten Vermögen in den Monaten Juli bis Oktober 2023, nachdem diese im Halbjahr noch zugelegt hatten. Per Ende Oktober erwarten von AWP befragte Analysten die Vermögen konkret bei 436 Milliarden Franken gegenüber 441 Milliarden Ende Juni. Der Rückgang dürfte vor allem der negativen Entwicklung an den Finanzmärkten seit Mitte Jahr geschuldet sein. Die Bruttomarge nach zehn Monaten im 2023 soll bei 92,5 Basispunkten liegen verglichen mit 85,0 im gleichen zeitraum im 2022.

Die laufende Integration der Credit Suisse in die UBS sowie die starke Rekrutierung von Vermögensverwaltern bei Bär dürften aber die Netto-Neugeldzuflüsse bei der Privatbanken gestützt haben, heisst es etwa von der ZKB. Analysten rechnen mit höheren Zuflüssen in den vier Monaten als im gesamten ersten Halbjahr. Im ersten Semester akquirierte Bär Netto-Neugelder in Höhe von 7,1 Milliarden Franken.