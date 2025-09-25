Knorr-Bremse verspricht sich von dem Kauf deutliche Synergieeffekte bei Umsatz und Kosten. Finanziert werden soll der Zukauf aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien. Verkäufer ist die Deutsche Beteiligungs AG.
Die 1995 gegründete Duagon bietet mit rund 750 Mitarbeitern weltweit Hardware- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen vor allem für Schienenfahrzeuge und Bahnsignaltechnik an. Knorr-Bremse will mit der Übernahme sein Geschäft mit Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge stärken.
Für 2026 erwartet Knorr-Bremse für Duagon rund 175 Millionen Euro Umsatz und eine operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 16 Prozent, bereinigt um Integrationskosten, wie es weiter hiess. Ausserdem geht das Unternehmen ab dem Jahr 2028 von jährlichen Ebit-wirksamen Synergieeffekte von fünf bis zehn Millionen Euro aus.
Der Vollzug des Erwerbs unterliegt den üblichen regulatorischen Zustimmungen./err/nas/stk
(AWP)