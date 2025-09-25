Für 2026 erwartet Knorr-Bremse für Duagon rund 175 Millionen Euro Umsatz und eine operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 16 Prozent, bereinigt um Integrationskosten, wie es weiter hiess. Ausserdem geht das Unternehmen ab dem Jahr 2028 von jährlichen Ebit-wirksamen Synergieeffekte von fünf bis zehn Millionen Euro aus.