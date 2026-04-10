Deutschland laut EU-Kommission «Musterschüler»

Die Mitgliedsländer haben das System seit Oktober 2025 schrittweise eingeführt. In manchen Staaten scheint es aber noch immer technische Probleme zu geben, wie die EU-Kommission einräumte. Deutschland sei dagegen ein «Musterschüler». Besonders an den deutschen Flughäfen sind nach Angaben der EU-Kommission durch das System bisher über 2.000 Reisen verweigert worden.