Der IT- und Telekomverband Digitalswitzerland hat Franziska Barmettler per November 2024 zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Die aktuell als Verantwortliche für Nachhaltigkeit bei Ikea Schweiz tätige Zürcher Kantonsrätin (GLP) folgt auf Stefan Metzger. Dieser wolle sich beruflich neu orientieren, teilte der Verband am Donnerstag mit.