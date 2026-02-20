Mitentscheidend für den Wechsel dürfte unter anderem die Lage in Egerkingen gewesen sein. Das Land liegt am Autobahnkreuz von A1 und A2. Im Kanton Solothurn käme das Verteilzentrum zudem neben eines der Migros zu stehen. Dass diese auf der noch grünen Wiese Pläne hat, ist schon länger bekannt. Ein weiteres Logisikzentrum baut Digitec Galaxus in Deutschland. Das Zentrallager befindet sich in Wohlen AG.