Bei Fachhochschulen steht die Praxisorientierung im Vordergrund. Würden Sie sich auch als Praktiker bezeichnen?

Im Vergleich zu anderen FH-Studierenden war ich vielleicht eher der Theoretiker. Denn ich hatte die Matura gemacht. Doch als Mensch bin ich sicher sehr praktisch orientiert. Ich mag die handfeste Arbeit. Deshalb ist mein Beruf auch der Handel mit Produkten, was ich immer noch spannend finde. Auch in der Wirtschaft allgemein hat mich immer das Handwerk interessiert, die Mechanik, wie etwas funktioniert. In diesem Sinne suche ich gerne auch praktische, pragmatische und umsetzbare Lösungen.