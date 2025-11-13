Die Wirtschaft in vielen Weltregionen hat den ersten Schock durch die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verdaut: Die Stimmung hellt sich auf - allerdings deutlich mehr im Ausland als in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter mehr als 3.500 Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland hervor.