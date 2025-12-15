Treier sagte: «Auch die Bundesregierung sollte sich daher klar und entschlossen für die Ratifizierung einsetzen.» Das Abkommen biete durch Zollsenkungen und Marktöffnungen grosse wirtschaftliche Potenziale. «Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen erwarten die Unternehmen in Deutschland, dass der Europäische Rat und das Europäische Parlament das Abkommen mit den Mercosur-Partnerländern endlich abschliessen.»
Der Deal soll den Handel zwischen der EU und den vier Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ankurbeln. Die Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wäre nach Angaben der EU-Kommission die weltweit grösste dieser Art.
Eigentlich sollte der Beschluss zur Unterzeichnung des Abkommens schon vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag erfolgen. Doch noch ist nicht sicher, ob die notwendige Mehrheit zustande kommt. Geplant war, das Abkommen dann am Wochenende am Rande eines Mercosur-Gipfels in Brasilien zu unterzeichnen./jcf/DP/zb
(AWP)