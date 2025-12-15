Die Bundesregierung sollte sich aus Sicht der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) entschlossen für einen Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens einsetzen. «Die EU darf die Chance nicht verpassen, sich mit den wichtigen Handels- und Rohstoffpartnern in Südamerika enger zu verbinden und bestehende Handelshürden abzubauen», sagte DIHK-Aussenwirtschaftschef Volker Treier laut Mitteilung. Die französische Regierung hatte am Sonntag abermals Nachbesserungen und eine Verschiebung gefordert.