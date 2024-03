Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mahnt angesichts der schwächelnden deutschen Exportwirtschaft zu einem Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit Südamerika. «Aus Sicht vieler deutscher Unternehmen sollte die EU sich [...] rasch mit Mercosur auf ein ehrgeiziges Handelsabkommen einigen und somit positive Wachstumsimpulse für unsere Wirtschaft setzen», sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Freitag laut Mitteilung. «Rund 85 Prozent der europäischen Ausfuhren in den Mercosur sind mit Zöllen belastet, was für die Unternehmen Kosten in Höhe von jährlich vier Milliarden Euro bedeutet.»