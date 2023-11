Ein Drittel der im Ausland aktiven deutschen Unternehmen plant für die kommenden zwölf Monate höhere Investitionen ausserhalb Deutschlands. Besonders in den USA und Indien sind dabei die Geschäftserwartungen gut und zuletzt leicht angestiegen, wie aus einer Firmenbefragung von Auslandshandelskammern hervorgeht. Ausgewertet wurde sie von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). In Europa und China gingen die Geschäftserwartungen demnach zurück. China sei derzeit das «grosse Sorgenkind», sagte DIHK-Aussenwirtschaftschef Volker Treier. «Die Konsumnachfrage liegt dort mehr oder weniger am Boden.» Vor einigen Monaten war die Hoffnung noch gross, dass das Ende der Corona-Restriktionen in der Volksrepublik zu einem deutlichen Aufschwung führen würde.

07.11.2023 12:26