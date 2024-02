«Die Wochen bis Ostern sind für die weitere Entwicklung der deutschen Wirtschaft von grosser Bedeutung. Denn alles, was jetzt an Belastungen oder im Gegenzug an Entlastungen in Berlin und Brüssel entschieden wird, wirkt sich direkt auf die Investitionspläne der Betriebe aus», sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der «Rheinischen Post» (Montagsausgabe).