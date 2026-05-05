Der Iran-Krieg trübt die Konjunkturerwartungen deutscher Unternehmen im Ausland und dämpft die Exportaussichten. Das zeigt eine DIHK-Analyse unter mehr als 4500 deutschen Firmen, die international tätig sind und in den Netzwerken der deutschen Auslandshandelskammern weltweit befragt wurden. Vor allem im Nahen Osten spürten Unternehmen die Kriegsfolgen, während in den USA, China und Südamerika die Aussichten besser bewertet würden.