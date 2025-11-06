Enttäuschung wegen fehlender Stromsteuersenkung

DIHK-Hauptgeschäftsführerin Melnikov nannte zwei Massnahmen für einen Stimmungsumschwung: Die Abschaffung des Lieferkettengesetzes, mit dem Unternehmen etwa die Einhaltung von Umweltschutz und Menschenrechten bei ihren Lieferanten nachweisen müssen, sowie die Senkung der Stromsteuer für alle. Die Stromkosten in Deutschland seien drei- bis viermal so hoch wie in den USA und zweimal so hoch wie in Frankreich.