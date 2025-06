Er bezog sich auf eine internationale Befragung von 4.600 deutschen Unternehmen im März und April, darunter mehr als 100 mit Standorten in den USA: Nur noch 14 Prozent der befragten deutschen Unternehmen in den USA rechnen mit einer konjunkturellen Verbesserung in den kommenden zwölf Monaten - im Herbst 2024 lag dieser Wert noch bei 38 Prozent. Zugleich gehen 44 Prozent der Firmen zurzeit von einer wirtschaftlichen Verschlechterung aus - nach 7 Prozent im Herbst. 41 Prozent der Unternehmen berichten von gestörten Lieferketten - im Herbst 2024 waren es lediglich 16 Prozent.