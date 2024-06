Langwieriger Prozess

Abgesehen von der Teilnahme Russlands gab es in den letzten Monaten Misstöne zwischen einer Ukraine im Krieg und einer Schweiz, die mit der Bürgenstock-Konferenz zum Akteur in dem Konflikt wird. Kiew äusserte die Ansicht, wer nicht teilnehme, unterstütze den Krieg. Das hebt sich stark vor den Äusserungen der Schweiz ab, welche die Konferenz als Beginn eines langen Prozesses in Richtung Frieden sieht.