Im Juli 2024 hatte der Mossad den damaligen Auslandschef und höchsten Anführer der Hamas, Ismail Hanija, bei einem Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran mit einer ferngezündeten Bombe in einer Residenz getötet. Dieses Mal sei der Mossad zu so einer Aktion nicht bereit gewesen, zumal Katar als wichtiger Vermittler in den Gesprächen mit der Hamas gesehen werde, zitierte die US-Zeitung eine ihrer Quellen. «Wir kriegen sie (die Hamas-Anführer) in einem, zwei oder vier Jahren, und der Mossad weiss, wie man das macht», sagte eine weitere Quelle dem Blatt und fügte hinzu: «Warum jetzt?»