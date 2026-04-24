Waffenruhe im Libanon verlängert

Unterdessen wurde auch die Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel nach Angaben von US-Präsident Trump um drei Wochen verlängert. Die derzeit geltende, zehntägige Waffenruhe wäre ohne eine Verlängerung am späten Sonntagabend ausgelaufen. Auch nach der Verlängerung kam es aber zu Angriffen. Die israelische Armee tötete in der Nacht im Südlibanon zwei Mitglieder der Hisbollah-Miliz. Beide seien bei einem Angriff auf ein Haus in dem Ort Tulin ums Leben gekommen, hiess es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Israels Militär teilte am Vormittag mit, der Angriff sei als Reaktion auf Raketenbeschuss der vom Iran unterstützten Hisbollah erfolgt.