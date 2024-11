Direct Line teilte am Mittwoch mit, dass die Offerte im Volumen von 3,28 Milliarden Pfund das Unternehmen unterbewerte. Der Lebens-, Kraftfahrzeug- und Hausratversicherer Aviva hatte das Angebot von 250 Pence pro Aktie am 19. November unterbreitet. Der Preis entsprach einem Aufschlag von fast 60 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am 18. November.