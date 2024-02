«Mit jetzt fast 9,4 Millionen Kunden bleibt unser Zehn-Millionen-Ziel für 2025 in Reichweite, es bleibt aber auch sehr sportlich», sagte Jue in einer Videoschalte mit Journalisten. Das Zehn-Millionen-Ziel hatte der Manager kurz nach seinem Amtsantritt am 1. Juni 2017 schon einmal ausgegeben, später aber wieder zurückgenommen. Mit Sonderkonditionen möchte das Institut nun weitere Kundschaft anlocken. «Wenn man die richtigen Aktionen macht, kommt das Wachstum auch», sagte Jue.