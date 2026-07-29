Mit Ausnahme von Moskau waren Flüge aus europäischen Städten nach Syrien während des Bürgerkriegs im Land jahrelang ausgesetzt, unter anderem wegen der grossen Gefahren im Luftraum. Vor gut einem Jahr landete mit einer Maschine aus Rumänien dann erstmals seit 2012 wieder ein Passagierflugzeug aus einem EU-Staat in Syrien. Anfang Juli wurde auch der Flugverkehr von und in die Niederlande wieder aufgenommen. Derzeit fliegen etwa 15 Fluggesellschaften aus anderen Ländern die Städte Damaskus und Aleppo an./jot/DP/mis