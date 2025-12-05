Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Freitag der einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zugestimmt, wie er mitteilte. Für eine geordnete Nachfolgeregelung wurde der Austritt auf Ende April 2026 festgelegt. Schärer erhält gemäss Bundespersonalverordnung eine Abgangsentschädigung in der Höhe eines Jahresgehalts.
Die demnächst abtretende Direktorin leitet das Babs, wie das Amt abgekürzt heisst, seit Anfang 2021. Im Communiqué des Bundesrats heisst es, Schärer habe in grossen Projekten rasch die gewünschte Auslegeordnung durchgeführt und die Projekte neu aufgesetzt.
Weiter habe sie eine Weiterentwicklung im Amt eingeleitet und die aufgrund von altersbedingten Abgängen nötige Neuorganisation in der Amtsleitung erfolgreich umgesetzt. Für die Regelung der Nachfolge werde eine Findungskommission eingesetzt.
Das Babs gehört zum Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und zählte laut dessen Website im vergangenen Jahr gegen 300 Vollzeitstellen.
(AWP)