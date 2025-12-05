Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Freitag der einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zugestimmt, wie er mitteilte. Für eine geordnete Nachfolgeregelung wurde der Austritt auf Ende April 2026 festgelegt. Schärer erhält gemäss Bundespersonalverordnung eine Abgangsentschädigung in der Höhe eines Jahresgehalts.