Innert Kürze zwei Ausfälle

Das Babs machte kürzlich Schlagzeilen, weil bei der Übung eines hybriden Angriffs auf die Schweiz ein zentrales Computersystem ausfiel. Es war bereits das zweite Mal. Die Medienstelle des Amts bestritt in der Folge, dass es beim Babs eine Krise gebe. Nach Anpassungen habe das ausgefallene System wieder störungsfrei funktioniert.