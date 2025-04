Die zweite Filiale soll am 24. April in Martigny in der Westschweiz eröffnet werden. Künftig wolle Action in allen Regionen der Schweiz vertreten sein, wie Hajir Hajji, CEO von Action, in der Mitteilung sagte. Bis Ende Jahr soll es in der Schweiz fünf Läden mit mindestens 100 neuen Arbeitsplätzen geben, sagte Hajji der Sonntagszeitung.