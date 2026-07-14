Erwartet wird, dass rund 50 der aktuell 150 Filialen schliessen müssen, so Grund. Damit sei auch ein Abbau von Arbeitsplätzen verbunden. Welche Standorte betroffen sind, ist noch offen. Löhne und Gehälter seien für die Monate Juli, August und September über das Insolvenzgeld gesichert. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben etwa 1.200 Beschäftigte. Zuerst hatte die «Lebensmittel Zeitung» darüber berichtet.