Über 800'000 Schweizerinnen und Schweizer wohnten Ende 2022 im Ausland, und etwas mehr als jeder und jede vierte von ihnen will in der Schweiz abstimmen und wählen. Das sind in etwa so viele Stimmberechtigte viele wie im Kanton Graubünden, wie die Auslandschweizer-Organisation (ASO), Swisscommunity, schreibt.