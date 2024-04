Peltz hatte auch die kreative Strategie von Disney unter Iger kritisiert. So fragte er in einem Interview mit der «Financial Times», wieso es einen «Marvel»-Streifen nur mit Frauen in den Hauptrollen oder einen Film nur mit schwarzen Schauspielern geben müsse. Der Milliardär ist bekannt dafür, Anteile an Unternehmen zu kaufen und das Management zu Kursänderungen zu bringen.