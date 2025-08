Im Streaming hob Disney unterdessen die Prognose für den operativen Gewinn im noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr von 1 auf 1,3 Milliarden Dollar an. In der Anfangszeit hatte Disney Milliardenverluste in Kauf genommen. Der Streamingdienst Disney+ hatte zuletzt knapp 127,8 Millionen Kunden - 1,8 Millionen mehr als vor drei Monaten.