Zugleich hob der US-Unterhaltungskonzern seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, wie er am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im dritten Geschäftsquartal um 16 Prozent auf 1,61 Dollar, Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit 1,47 Dollar gerechnet. Für das im September endende Gesamtjahr stellte der Konzern nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,85 Dollar in Aussicht. Das sind zehn Cent mehr als bislang.