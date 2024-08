Dieser Platzmangel verschlimmere die katastrophale humanitäre Lage, heisst es in einer kürzlichen Mitteilung des UN-Nothilfebüros Ocha. «Was in den letzten zehn Monaten in Gaza passiert ist, ist verheerend. So viele Unschuldige tot, verzweifelte, hungernde Menschen, die fliehen, um sich in Sicherheit zu begeben. Immer und immer wieder. Das Ausmass des Leidens ist herzzerreissend», sagte die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zum Abschluss des Parteitags der Demokraten. Sie und US-Präsident Joe Biden arbeiteten daran, den Krieg zu beenden, die Geiseln freizubekommen und die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Das Leiden im Gazastreifen müsse enden «und die Palästinenser müssen ihr Recht auf Würde, Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung realisieren können».