Ebenfalls eine neue Funktion erhält die bisherige Chief Technology & Operations Officer Joanne Hannaford. Sie wird neu Head of Wealth Management US Technology und berichtet an Mike Dargan. Weiter wechselt der bisherige Risikochef David Wildermuth auf den Posten des Chief Risk Officer (CRO) für Amerika und des CRO für die Combined US Operations. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Christian Bluhm.