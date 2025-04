Eine klare Stellungnahme der US-Regierung zu diesem Vorstoss gegen Diversität in europäischen Unternehmen liegt bisher nicht vor. Nach verschiedenen Medienberichten ging der Brief der US-Botschaften - der von der französischen Zeitung «Le Figaro» veröffentlicht wurde - unter anderem an Unternehmen in Frankreich, Spanien, Belgien und anderen EU-Ländern. Welche Unternehmen das sind, ist bisher allerdings nicht bekannt.