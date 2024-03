An der Börse sind die Aktien der Swiss Life im vergangenen Jahr um knappe 23 Prozent in die Höhe geklettert und haben im ersten Quartal 2024 weiter an Wert gewonnen. Das veranlasste etwa den Analysten der Bank Vontobel Ende Februar, die Empfehlung für die Aktie von "Halten" von zuvor "Kaufen" zurückzustufen. Das Kursziel wurde auf 651 von 658 Franken gesenkt.