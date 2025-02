Divisionär Merz bringe «umfangreiche Luftfahrt- und Führungserfahrung mit», teilte Skyguide am Freitag mit. Als Kommandant der Schweizer Luftwaffe habe er massgeblich zur Modernisierung der Luftverteidigung und zur Weiterentwicklung der Schweizer Luftfahrttechnologie beigetragen. Merz werde am 1. Oktober bei Skyguide beginnen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bevor er am 1. November 2025 offiziell die Rolle des CEO antrete.