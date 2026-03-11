Ölschock für Verbraucher und Industrie?

Vor allem der Stillstand des Schiffverkehrs in der Strasse von Hormus, durch den sonst ein Fünftel des globalen Öl- und Flüssiggasbedarfs transportiert wird, macht Ökonomen Sorgen. Am Montag waren die Preise für Brent-Rohöl auf fast 120 Dollar je Fass gestiegen, bevor die Preise wieder nachgaben. Der Gaspreis an den Börsen hat sich laut DIW fast verdoppelt.