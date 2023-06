Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass die Menschen in Deutschland in diesem Quartal wieder mehr konsumiert haben. "Wir denken, dass der private Konsum sich erholt - aber zaghaft", sagte DIW-Expertin Geraldine Dany-Knedlik am Donnerstag. Die verlangsamte Inflation habe dazu beigetragen, dass die Unsicherheit gemindert worden sei. "Wir sehen jetzt auch erste Tariflohnabschlüsse mit kräftigen Raten, wie zum Beispiel im öffentlichen Dienst."

15.06.2023 10:07