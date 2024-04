Insbesondere im Dienstleistungssektor habe sich die Lage deutlich verbessert. Die Branche rechne in Umfragen mit steigenden Umsätzen in den kommenden Monaten. Grund dafür sei die steigende Kauflaune bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Etwas zurückhaltender ist die Stimmung dem DIW zufolge hingegen in der Industrie. «Zwar legte die Industrieproduktion nach einem schwachen Jahr 2023 im Januar und Februar über alle Gütergruppen hinweg zu, konnte die Niveauverluste der letzten Jahre damit aber bei weitem noch nicht wettmachen», teilte das Institut mit. Auch die Auftragseingänge bewegten sich weiter auf niedrigem Niveau.