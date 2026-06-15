Im Rahmen der Kooperation mit der Apothekenkette FPT Long Chau sollen kostenlose Screenings und Beratungen angeboten werden, so die Meldung. DKSH steuere dazu seine Vertriebsplattform, Diagnosetechnologie und Augenpflegeprodukte bei.
(AWP)
Der Vertriebsdienstleister DKSH weitet sein Engagement im vietnamesischen Gesundheitsmarkt aus.
Im Rahmen der Kooperation mit der Apothekenkette FPT Long Chau sollen kostenlose Screenings und Beratungen angeboten werden, so die Meldung. DKSH steuere dazu seine Vertriebsplattform, Diagnosetechnologie und Augenpflegeprodukte bei.
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