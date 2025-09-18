DKSH Malaysia hat eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Getränkehersteller Teazen geschlossen, um dessen Kombucha-Sortiment breiter in Malaysia verfügbar zu machen. Das Unternehmen will die Wellness-Getränke über sein Vertriebsnetz in Super- und Hypermärkten sowie in Apotheken in ganz Westmalaysia platzieren, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.