In Malaysia übernimmt DKSH ein umfassendes Paket an Market-Expansion-Services, darunter Vertrieb, Marketing, Logistik sowie Kredit- und Inkassodienste. Ziel sei es, die wachsende Nachfrage nach gesünderen Getränkealternativen zu bedienen, hiess es.
Der Schritt baut den Angaben zufolge auf einer bestehenden Zusammenarbeit in Thailand auf, wo DKSH bereits den Marktausbau von Teazen unterstützt hatte. Teazen, gegründet 2001, gilt als Pionier bei funktionalen Tees und ist besonders für seine Kombucha-Produkte bekannt.
to/ra
(AWP)