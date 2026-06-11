DKSH übernimmt dabei Vertrieb, Marketing, Logistik sowie technische und regulatorische Unterstützung für die Produkte von Fuji Silysia, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ausweitung folgt auf eine bereits bestehende Zusammenarbeit in den USA.
Mit der Partnerschaft stärkt DKSH nach eigenen Angaben sein Portfolio im Bereich Industriematerialien in Kanada und erweitert den Zugang der Kunden zu hochreinen synthetischen Silika-Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen.
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(AWP)