Oriental Kopi mit Sitz in Malaysia ist für seine traditionelle Kopi-Kultur - eine in Südostasien verbreitete Kaffeetradition - bekannt und betreibt 25 Filialen in Malaysia sowie drei in Singapur. Mit Hilfe des DKSH-Vertriebsnetzes soll die Markenpräsenz in Singapur nun stark ausgebaut werden.