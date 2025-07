Der stark auf Asien ausgerichtete Marktdienstleister DKSH wird künftig für den Life Science-Konzern Bayer in Südostasien eine Reihe von Dienstleistungen erbringen. DKSH werde dies für einen Teil des Pharmageschäfts von Bayer in Singapur, Malaysia, Thailand und den Philippinen tun, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.