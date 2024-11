Der Expansionsspezialist DKSH ist vom singapurisch-australischen Unternehmen Osteopore Limited für Vertriebsdienstleistungen in Singapur beauftragt worden. DKSH soll die Produkte von Osteopore zur Behandlung von Knochenschwund in Singapur vertreiben, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.