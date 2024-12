Der auf Asien spezialisierte Marktexpansionsdienstleister DKSH hat einen neuen Auftrag erhalten. Man sei von MSD (Thailand) Ltd. beauftragt worden, deren Expansionsbemühungen in Thailand zu unterstützen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Zusammenarbeit ziele darauf ab, die Marktabdeckung der Impfstoffe von MSD zu erhöhen.