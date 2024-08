Hasten erwarb laut der Mitteilung kürzlich die Rechte für 14 Produkte von Celltrion in acht Märkten, darunter Thailand. Dies sei einer der grössten Märkte in Asien, heisst es. Gemäss Schätzungen der Regierung litten dort im Jahr 2021 14 Millionen Menschen an Bluthochdruck, bei rund 300'000 wurde im selben Jahr Diabetes diagnostiziert. «Dies zeigt, dass in diesen kritischen Bereichen ein erhöhter Bedarf an einfachem Zugang zu hochwertigen Medikamenten besteht», heisst es in der Mitteilung.