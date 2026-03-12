Cirebelle liefert unter anderem synthetische und natürliche Wachs-Exfoliants sowie natürliche Öle und Pflanzenextrakte.
DKSH hat in Frankreich eine erweiterte Vertriebspartnerschaft mit Cirebelle vereinbart. DKSH übernimmt dafür Marketing und Vertrieb, Distribution und Logistik sowie After-Sales-Services für das vollständige Cirebelle-Inhaltsstoffportfolio im französischen Markt.
Cirebelle liefert unter anderem synthetische und natürliche Wachs-Exfoliants sowie natürliche Öle und Pflanzenextrakte.
