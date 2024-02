In der Berichtswährung Schweizer Franken musste DKSH in drei von vier Sparten einen Rückgang hinnehmen: Konsumgüter, Healthcare wie auch Spezialrohstoffe vermeldeten ein Minus. Einzig in der kleinsten Sparte Technologie reichte es noch für ein Plus bei den Verkäufen. In der Pressemitteilung betonte DKSH aber auch: Alle Geschäftseinheiten verzeichneten ein Wachstum des Kern-EBIT zu konstanten Wechselkursen sowie höhere Kern-EBIT-Margen.