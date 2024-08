Im Rahmen der Vereinbarung wird das Patient Access Program (PAP) von DKSH Patientinnen und Patienten in ausgewählten Alpro-Apotheken finanziell unterstützen. Das Programm ist Teil der Abteilung Patient Solutions von DKSH, die in acht Märkten im asiatisch-pazifischen Raum aktiv ist und darauf abzielt, Herausforderungen im Gesundheitswesen zu lösen. Alpro Pharmacy hat laut Meldung mehr als 300 Standorte in ganz Malaysia.