Valerie Diele-Braun ist aktuell CEO der Tech-Plattform Nexture. Davor war sie Chefin bei IMCD, einem globalen Spezialchemie-Distributor mit Sitz in Rotterdam, und dem Feinchemie-Unternehmen CABB.
Carine Tap amtiert seit 2022 als President Asia und Mitglied des Executive Teams bei FrieslandCampina, heisst es weiter. Sie bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Regionen Asien, Ozeanien, Afrika und dem Nahen Osten mit. Sie bekleidete auch Führungspositionen bei Unilever und Danone.
Beide neuen Verwaltungsräte sollen als unabhängige Vertreter in das Aufsichtsgremium einziehen. Bereits im Februar war Julie von Wedel-Keller als neue Verwaltungsrätin nominiert worden. Sie gehöre zur 5. Generation der Gründer- und Besitzerfamilie Keller. Sie ist bereits Teil des Advisory Boards der Diethelm Keller Holding. Nicht mehr zur Wiederwahl treten dagegen Wolfgang Baier und Suwannee Ratthayabandith an.
cg/rw
(AWP)