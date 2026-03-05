Beide neuen Verwaltungsräte sollen als unabhängige Vertreter in das Aufsichtsgremium einziehen. Bereits im Februar war Julie von Wedel-Keller als neue Verwaltungsrätin nominiert worden. Sie gehöre zur 5. Generation der Gründer- und Besitzerfamilie Keller. Sie ist bereits Teil des Advisory Boards der Diethelm Keller Holding. Nicht mehr zur Wiederwahl treten dagegen Wolfgang Baier und Suwannee Ratthayabandith an.